Saatte 6 litre su temizliyor: Marmara pinaların, pinalar da Marmara’nın son umudu

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmalarında, Akdeniz'in en büyük çift kabuklusu 'pina'ların önemine dikkat çekti. Akdeniz ve Ege'de kirlilik ve kaçak avcılık gibi sebeplerle popülasyonu azalan pinaların, son olarak 2016'da ortaya çıkan bir parazit nedeniyle Antalya Körfezi'nde tamamen yok olduğunu, tek yaşam alanlarının Marmara Denizi olduğunu söyleyen Sarı, "Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyunu berraklaştırıyor" dedi. Tek hücreli bir organizma, Cebelitarık’tan Çanakkale Boğazı’na kadar tüm pinaların ölümüne sebep oldu. Deniz suyunu temizleyen bir midye türü olan pinalar, sadece Marmara Denizi’nde hayatta kaldı. Prof. Dr. Mustafa Sarı, “Marmara pinaların, pinalar da Marmara’nın son umudu” dedi.