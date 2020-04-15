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Rusya’daki korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir uçak geçen yıl acil iniş yaparken alev almış ve 41 yolcu hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alev topuna dönen uçağın acil iniş yaptığı sırada kaydığı görülüyor.
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