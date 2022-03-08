08 Mart 2022, Salı
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Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye'ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'den gelen Yana Koval ve ailesi Sahra Hastanesi'ne ulaştırıldı. Gündem olan anne Yana ve 7 aylık kızı Asia tedavi edildi. Annesi Yana’nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.