Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye'ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'den gelen Yana Koval ve ailesi Sahra Hastanesi'ne ulaştırıldı. Gündem olan anne Yana ve 7 aylık kızı Asia tedavi edildi. Annesi Yana’nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.