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Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye'ye kaçan 7 aylık Asia tedavi edildi

DHA
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Giriş: 08.03.2022 17:03
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Kiev'den gelen Yana Koval ve ailesi Sahra Hastanesi'ne ulaştırıldı. Gündem olan anne Yana ve 7 aylık kızı Asia tedavi edildi. Annesi Yana’nın üst solunum yolu enfeksiyonu ile soğuk algınlığı tedavi edildi.
7 aylık Asia Türkiye’de tedavi edildi
7 aylık Asia Türkiye'de tedavi edildi
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