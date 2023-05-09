Roman şarkıcı Kobra Murat'tan Başkan Erdoğan'a büyük destek! "Erdoğan Romanların kalbini kazandı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da miting düzenledi. 3 ilde de coşku üst seviyedeydi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti. A Haber'e konuşan roman sanatçı Murat Divandiler, Erdoğan'a Roman'lara sağladığı imkanalardan dolayı teşekkür etti. "Üstümüzden 'çingene' kelimesini kaldırdı" diyen Kobra Murat, "Reis dünyaya şanımızı, şöhretimizi, sevgimizi, ilgimizi, Türkiye'mizin cennet olan bütün güzelliklerini sergiliyor." ifadelerini kullandı.