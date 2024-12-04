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Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı yolcunun düştüğü anlar kamerada

Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı yolcunun düştüğü anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.12.2024 13:46
Güncelleme:04.12.2024 13:46
Kaza, 3 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Metrobüsün geçişi sırasında kazaya ve 1 yolcunun yaralanmasına neden olan rögar kapağı ise belediye ekipleri tarafından yerine yerleştirildi.
Rögar kapağı metrobüsün camını kırmıştı yolcunun düştüğü anlar kamerada
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