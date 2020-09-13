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Rize'de çay bahçesinde tehlike uyarısı! 2 metrelik yılan...

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Giriş: 13.09.2020 17:13
Güncelleme:13.09.2020 17:20
Rizenin Ardeşen ilçesinde çay bahçesine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Yılanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen üreticiler, sosyal medya üzerinden paylaşarak bölgede yılan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Rizenin Ardeşen ilçesinde çay bahçesine giren 2 metre uzunluğundaki yılan, bahçe sahibi tarafından sopayla öldürüldü. Yılanın cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen üreticiler, sosyal medya üzerinden paylaşarak bölgede yılan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Rizede çay bahçesinde tehlike uyarısı! 2 metrelik yılan... RİZE'DE ÇAY BAHÇESİNDE TEHLİKE UYARISI! 2 METRELİK YILAN...

Çay bahçesinde 2 metrelik yılan...
Çay bahçesinde 2 metrelik yılan...
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