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Rize’de 89 yaşındaki adam kar banyosu yaptı! Gören dönüp bir daha baktı

İHA
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Giriş: 19.01.2022 16:52
Ülkenin pek çok kentinde kar yağışı etkili oluyor. Rize’de soğuğa ve yaşına aldırış etmeden yarı çıplak bir halde kara yatan 89 yaşındaki Malik Merdamet görenleri hayrete düşürdü.

Rize'nin Hemşin ilçesinde bulunan Akyamaç köyünde ikamet eden 89 yaşındaki Malik dede, kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu köyde kıyafetlerini çıkartarak karın üzerine yattı.

"HERKESE ÖNERİYORUM"

Merdamet "Denize gidemedim deniz bana geldi. Kar ile banyo ediyorum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese öneriyorum" diyerek cep telefonu kameralarına açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi.

Malik dedenin sosyal medyadan paylaşılan görüntülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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