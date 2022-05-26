Rize çayı balonla uzaya doğru yola çıktı!

Adanalıların uzaya helyum balonuyla kebap göndermesi çok konuşulmuş hatta vatandaşlar söz konusu kebapla fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturmuştu. Şimdi ise Rizeliler'den benzer bir hamle geldi. Rize Dernekler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen '12'nci Rize Tanıtım Günleri' kapsamında helyum balonuyla meşhur Rize çayını uzaya gönderme denemesi yapıldı.