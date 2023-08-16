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Ressam Kaleli’nin “Derviş” isimli çalışması

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Giriş: 16.08.2023 16:25
Ressam Muhsin Kaleli, yaptığı eserlerle gönüllerde taht kurdu. "Resim insanın iç dünyasının tuvale yansımasıdır" diyen Kaleli, resim sanatıyla tanışmasının hikayesini anlattı.
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Kaleli’nin “Derviş” isimli çalışması
Kaleli’nin “Derviş” isimli çalışması
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