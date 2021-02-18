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Regaip gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Regaip gecesi neden önemli? A Haber canlı yayınında anlattı

A Haber
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Giriş: 18.02.2021 14:46
İslam aleminde Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi olarak idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte mübarek gece İslam alemi tarafından kutlanacak. Peki bu özel geceyi nasıl değerlendirmeli? 3 ayların İslam'daki yeri neden özeldir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün Regaip gecesinin önemini anlattı.

İslam aleminde Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi olarak idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte mübarek gece İslam alemi tarafından kutlanacak. Peki bu özel geceyi nasıl değerlendirmeli? 3 ayların İslam'daki yeri neden özeldir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün Regaip gecesinin önemini anlattı.

ANALİZ - Üç ayları müjdeleyen gece: Regaip gecesi ANALİZ - ÜÇ AYLARI MÜJDELEYEN GECE: REGAİP GECESİ
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