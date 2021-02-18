Regaip gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Regaip gecesi neden önemli? A Haber canlı yayınında anlattı

İslam aleminde Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi olarak idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte mübarek gece İslam alemi tarafından kutlanacak. Peki bu özel geceyi nasıl değerlendirmeli? 3 ayların İslam'daki yeri neden özeldir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün Regaip gecesinin önemini anlattı.

İslam aleminde Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaip gecesi olarak idrak ediliyor. Bugün akşam ezanı ile birlikte mübarek gece İslam alemi tarafından kutlanacak. Peki bu özel geceyi nasıl değerlendirmeli? 3 ayların İslam'daki yeri neden özeldir? Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sülün Regaip gecesinin önemini anlattı.