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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Regaip Kandili mesajları 2021: En iyi, anlamlı, dualı kandil mesajları burada! WhatsApp, SMS, Facebook kandil mesajı... Regaip Kandili mesajları 2021: En iyi, anlamlı, dualı kandil mesajları burada! WhatsApp, SMS, Facebook kandil mesajı... Bazı gün ve gecelerin taşıdıkları anlam itibarıyla dini duygular daha yoğun yaşanıyor. Bu önemli zaman dilimlerinden olan üç ayların habercisi Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Regaip Kandili'nin iyi dileklerle kutlamak isteyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden kandil mesajları paylaşıyor. Bizde sizler için en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte eşe dosta gönderebileceğiniz en iyi, anlamlı ve dualı Regaip Kandili mesajları... Giriş Tarihi: 18.02.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 09:56
Regaip Kandili mesajları... İslama göre, Regaip gecesi, yaratılış gayesi ve kulluk sorumluluğunu tefekkür etme, davranışları ve beşeri ilişkileri gözden geçirme, hayatın muhasebesini yapma ve Allah'ın sonsuz rahmetine yönelerek günahlardan arınma için büyük fırsattır. Bu mübarek günde birbirlerinin kandilini tebrik etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırıyor. İşte WhatsApp, Facebook ya da SMS gibi yerlerden paylaşabileceğiniz en güzel ve yeni Regaip Kandili mesajları...
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.
Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..
Regaip Kandili'n mübarek olsun. ALLAH seni sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin.
Mübarek Regaip kandilinde yaptığınız tüm duaları Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller!Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Regaip kandilin mübarek olsun.
Ey Rabbim Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Hayırlı Kandiller!
Allah'ım! Bizleri Regaip'le Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazan'ın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle! Kandiliniz mübarek olsun.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.
Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.