Rasim Öztekin'in polislerle ilginç anısı | Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen ilginç anısını sosyal medya hesabından paylaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı. İşte Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen o güzel anısı…

Emniyet Genel Müdürlüğü, hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen anısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." ifadeleri yer aldı.

İşte Rasim Öztekin'in polislerle arasında geçen o güzel anısı…