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Rasim Öztekin'in rol arkadaşı Şoray Uzun A Haber'e konuştu: Ailemizde birini kaybettik ve Rasim Abi anılarda yaşayacak

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Giriş: 09.03.2021 01:18
Güncelleme:09.03.2021 01:18
Hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin ile uzun süre birlikte rol alan Şoray Uzun A Haber ekranlarında Öztekin'in vefatına ilişkin duygularını paylaştı. Rasim Öztekin'in sevenlerine başsağlığı dileyen Şoray "ailemizden birini kaybettik" ifadelerini kullandı. Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden birini kaybettiklerini söyleyen Uzun, ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in anılarda yaşayacağını belirtti.
Rasim Öztekin'in rol arkadaşı Şoray Uzun A Haber'e konuştu
Rasim Öztekin'in rol arkadaşı Şoray Uzun A Haber'e konuştu
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
Rasim Öztekin hayatını kaybetti
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