Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan taziye mesajı paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan da usta oyuncu için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.