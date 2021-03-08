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Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı için taziye mesajı paylaştı.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı

Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan taziye mesajı paylaştı.

Başkan Erdoğandan Rasim Öztekin için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RASİM ÖZTEKİN İÇİN TAZİYE MESAJI

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan da usta oyuncu için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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