Başkan Erdoğan'dan Rasim Öztekin için taziye mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin için taziye mesajı paylaştı.
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Usta sanatçının hayatını kaybetmesinin ardından Başkan Erdoğan taziye mesajı paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
Başkan Erdoğan da usta oyuncu için başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.