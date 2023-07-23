Rasim Özdenören’in hayatı ve edebiyat serüveni

Bundan tam bir yıl önce, 7 Güzel Adam’ın hayattaki son üyesi Rasim Özdenören'i son yolculuğuna uğurlamıştık. Türk Edebiyatı’na sunduğu katkı ve geride bıraktığı eserlerinin yanında, kişiliği ile de her kesimin sevgi ve saygısını kazanan Rasim Özdenören'in portresi…