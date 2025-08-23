Rapçi Çakal sahneden bacağından vuruldu! Sebebi şoke etti

Gençlerin soyadıyla tanıdığı bir rapçi Çakal, Tekirdağ'da çıktığı konserde sahnedeyken bacağından vuruldu. Saldırı sonrası rapçi hemen hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Polis ona saldıran kişiyi kısa sürede buldu. Faik Duran isimli şüphelinin rastgele havaya ateş açtığı ve çıkan saçmaların Emirhan Çakal'a isabet ettiği ortaya çıktı.

