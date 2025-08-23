23 Ağustos 2025, Cumartesi

Rapçi Çakal sahneden bacağından vuruldu! Sebebi şoke etti
Rapçi Çakal sahneden bacağından vuruldu! Sebebi şoke etti

Rapçi Çakal sahneden bacağından vuruldu! Sebebi şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2025 09:41
Gençlerin soyadıyla tanıdığı bir rapçi Çakal, Tekirdağ'da çıktığı konserde sahnedeyken bacağından vuruldu. Saldırı sonrası rapçi hemen hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Polis ona saldıran kişiyi kısa sürede buldu. Faik Duran isimli şüphelinin rastgele havaya ateş açtığı ve çıkan saçmaların Emirhan Çakal'a isabet ettiği ortaya çıktı.
