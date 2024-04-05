Ramazanın kalbi Kadir Gecesi

Bu gece Kadir Gecesi... Rahmet ve günahlardan arınma iklimi olan Ramazan ayının kalbi "Kadir Gecesidir". Bu mübarek gece öyle kıymetli ki yüce Allah Kadir Gecesi'nin önemini bize Kur'an-ı Kerim'deki "Kadir Suresi" ile bildiriyor. Peki bu suredeki ayetler ne anlama geliyor? Yüce Rabbimiz insanlığa ne diyor? Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu geceyi nasıl ihya etmeli? İşte Kadir Gecesi için özel olarak hazırladığımız haberimiz...

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