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Ramazan'da tavşan ürün tuzağına dikkat! Ramazan telaşı sizi tuzağa düşürmesin! Aydın Ağaoğlu'ndan kritik uyarılar
Son dakika haberi... Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Tüketici örgütleri marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları uyardı. Peki o yöntem ne ? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.