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Ramazan'da tavşan ürün tuzağına dikkat! Ramazan telaşı sizi tuzağa düşürmesin! Aydın Ağaoğlu'ndan kritik uyarılar

A Haber
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Giriş: 09.04.2021 09:26
Güncelleme:09.04.2021 09:52
Son dakika haberi... Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Tüketici örgütleri marketlerde bazı gıda ürünlerinin fiyatlarının piyasanın altında tutularak diğer ürünlerin yüksek fiyatlara satılmasına karşı vatandaşları uyardı. Peki o yöntem ne ? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
Ramazanda tavşan ürün tuzağına dikkat! RAMAZAN'DA TAVŞAN ÜRÜN TUZAĞINA DİKKAT!
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