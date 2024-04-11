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Ramazan Bayramı'nın 2. gününde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti!

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Giriş: 11.04.2024 19:49
Ramazan Bayramı'nın 2. gününde vatandaşlar Eminönü'nde yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'u gezerek geçirmek isteyenler Eminönü'ne akın etti. Vapur ve tramvaylarda yoğunluk yaşanırken vatandaşların kimi boğaz turu yaptı kimi de tarihi yerleri gezmeyi tercih etti. Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenler Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
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