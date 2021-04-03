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Ramazan ayı yaklaşıyor! Camileri süsleyen mahyalar nasıl yazılıyor?
On bir ayın sultanı Ramazan ayı yaklaşıyor. Her yıl Ramazan'da camilerin minarelerinde gördüğümüz mahya sanatı aslında görüldüğünden zor bir sanat. Ampullerle yazılmış bu yazılar çok değerli ustalar tarafından özenle yapılıyor. Mahya sanatı tam 400 yıl öncesine dayanıyor. Peki mahyalar nasıl yazılıyor? Mahya sanatının püf noktaları nelerdir?