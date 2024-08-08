08 Ağustos 2024, Perşembe
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Rakibe ölümcül hamle! Görüntüler kan dondurdu
Rusya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Mahaçkale'de bir satranç oyuncusu turnuva sırasında aniden rahatsızlandı. Onu zehirleyip ölümün eşiğine getiren kişiyse tam karşısındaydı. İşte o görüntüler...