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Putin'e suikast girişimi!

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Giriş: 03.05.2023 15:25
:Rusya Ukrayna savaşı birinci yılını geride bırakırken Rusya'da flaş bir gelişme yaşandı. Kremlin'e İHA'lar ile saldırı girişliminde bulunuldu. SAldırı girişimini gerçekleştiren İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırı girişiminde Putin'in hedef alındığı düşünülüyor..
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