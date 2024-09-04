Propaganda filmi gerçek oldu! Bursa'da iki komşu tel örgü ile sınır çizdi

Bursa'da arsaları yan yana olan iki kişi arasında anlaşmazlık çıktı. Buldukları çözüm ise Kemal Sunal'ın propaganda filmini hatırlattı. Yolun ortasına çit örerek karşı tarafa geçişi engellediler.

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