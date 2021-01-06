Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında İngiltere'de görülen COVID-19 mutasyonuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü vatandaşları "Her zamankinden daha dikkatli olmalıyız" diyerek uyarırken Türkiye'nin Çin'den aldığı aşılarla ilgili neden 14 gün değil de 28 gün arayla uygulama kararı verdiğini bilimsel rakamlarla açıkladı. İşte Prof. Dr. Özlü'nün canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, A Haber canlı yayınında COVID-19 ile ilgili yaşanan son gelişmelerini canlı yayında değerlendirdi. Prof. Dr. Özlü'nün yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Maalesef İngiltere'deki durum olumsuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayıları düşmüyor. Kontrolün sağlanamaması ise virüste yaşanan mutasyona bağlanıyor. Virüsteki bulaşma hızı artsa bile bunu durdurmak için alacağımız yöntemler etkili. Virüs mutasyon geçirse bile maske ve mesafeye dikkat edip kurallara uyarsak vaka sayıları düşüyor ve kontrol sağlanıyor. Aşılama yapılana kadar kurallara dikkat edersen yeni mutasyona uğrayan virüsü de durdurabiliriz.

MUTASYON ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ Mİ ETKİLİYOR?

Virüsün yaşlıları ve kronik rahatsızlıkları olanları daha yakından etkilediğini söyledik. Çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olmayanları da etkiliyor virüs, yeni varyanta çocuklar ve gençlerin etkilendiği görülüyor. Onun için kimse 'ben gencim, bana bir şey olmaz' dememeli ve tedbirleri elden bırakılmamalı.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Virüste yaşanan varyantların yakından ve dikkatle takip edilmesi gerekli. Mutasyonlar sonucu virüs yeniden bağışıklıktan kurtulup, hastalığı geçirenlerde yeniden hastalık oluşturabilir. Aşıları etkisizleştirebilir. Ama bunlar henüz bilimsel olarak ispatlanmamış iddialar. Bu olasılıklar hep var. O yüzden her zamankinde daha dikkatli olmalıyız. Virüs giderek bizim için daha zor hale geliyor.

NEDEN 28 GÜN ARAYLA AŞI UYGULANIYOR?

Dünyada COVID-19 aşılama örneklerine bakıldığında genelde 14 ila 28 gün arayla çift doz öneriliyor. 14 gün arayla yapılanlarda da yeterli düzeyde (koruyucu) antikor oluşuyor. 28 gün arayla yapılan aşılarda daha yüksek oranda antikor oluşuyor. Yani 14 gün arayla yüzde 92 28 gün arayla yapılan aşılamalarda ise yüze 97 oranına ulaşabiliyoruz.