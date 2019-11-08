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08.11.2019

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'ndan Mevlid Kandili duası...|Video

Bu gece İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biri. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) dünyaya gelişinin yıl dönümü... Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ATV ekranında yayınlanan programında Mevlid Kandili duasını okudu tüm İslam alemi ve Müslümanlar için Allah yakardı. İşte Hatipoğlu'nun Mevlid gecesi yakarışı...

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