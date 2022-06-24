Poşeti kurcaladı bomba elinde patladı

Myanmar'da poşetin içine gizlenmiş olan patlayıcıyı farketmeyen bir kişi, poşeti kurcalayınca bomba elinde patladı. O anlar bakın güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.

Poşetin içindeki patlayıcıyı farketmedi, bomba elinde patladı.

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir kişi işlek bir caddenin ortasında duran poşeti merak edip kurcaladı. Fakat o poşetin içinde bomba olduğunu bilmiyordu.

Bir müddet sonra caddenin ortasına bırakılan bomba aniden infilak edince bombanın yanında bulunan 3 kişi yaralandı.

O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Bombayı kurcalayan kişi patlamanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Bombanın kim tarafından ve ne için caddenin ortasına bırakıldığı henüz bilinmiyor. Yetkililer patlama hakkında soruşturma başlattı.