24 Haziran 2022, Cuma
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Poşeti kurcaladı bomba elinde patladı
Myanmar'da poşetin içine gizlenmiş olan patlayıcıyı farketmeyen bir kişi, poşeti kurcalayınca bomba elinde patladı. O anlar bakın güvenlik kamerasına nasıl yansıdı.
Poşetin içindeki patlayıcıyı farketmedi, bomba elinde patladı.
Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da bir kişi işlek bir caddenin ortasında duran poşeti merak edip kurcaladı. Fakat o poşetin içinde bomba olduğunu bilmiyordu.
Bir müddet sonra caddenin ortasına bırakılan bomba aniden infilak edince bombanın yanında bulunan 3 kişi yaralandı.
O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Bombayı kurcalayan kişi patlamanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Bombanın kim tarafından ve ne için caddenin ortasına bırakıldığı henüz bilinmiyor. Yetkililer patlama hakkında soruşturma başlattı.