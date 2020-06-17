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PORTRE - Muhammed Mursi’nin ölümünün 1.yılı! Muhammed Mursi kimdir? İşte Darbeci Sisi'ye ve destekçilerine boğun eğmeyen Mursi’nin yaşam hikayesi | Video

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Giriş: 17.06.2020 13:08
Güncelleme:17.06.2020 13:18
Bugün Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’nin şehit edilişinin 1.yılı... Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik seçimle yönetime gelen ilk sivil lider... 3 Temmuz 2013 akşamı, kendisinin atadığı eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir darbeyle devrildi. Hakkında birçok dava açıldı, idama çarptırıldı. O ise demir parmaklıklar ardından şu sözlerle kendini savundu "Siz beni yargılayamazsınız, ben hala halkın seçtiği meşru bir cumhurbaşkanıyım"... İşte Darbeci Sisi'ye ve destekçilerine boğun eğmeyen Mursi’nin yaşam hikayesi...

Bugün Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi'nin şehit edilişinin 1.yılı... Muhammed Mursi, Mısır tarihinde demokratik seçimle yönetime gelen ilk sivil lider... 3 Temmuz 2013 akşamı, kendisinin atadığı eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah Sisi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen bir darbeyle devrildi. Hakkında birçok dava açıldı, idama çarptırıldı. O ise demir parmaklıklar ardından şu sözlerle kendini savundu "Siz beni yargılayamazsınız, ben hala halkın seçtiği meşru bir cumhurbaşkanıyım"... İşte Darbeci Sisi'ye ve destekçilerine boğun eğmeyen Mursi'nin yaşam hikayesi...

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