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Muhammed Mursi nasıl şehit edildi? Süreçte neler yaşandı? Canlı yayında anlattı |Video
Son dakika haberi... Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünün 1. yıl dönümünde yad ediliyor. Mursi nasıl şehit edildi? O süreçte neler yaşandı? Gazeteci yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında anlattı.
Son dakika haberi... Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün 1. yıl dönümünde yad ediliyor. Mursi nasıl şehit edildi? O süreçte neler yaşandı? Gazeteci yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında anlattı.