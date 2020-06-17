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Muhammed Mursi nasıl şehit edildi? Süreçte neler yaşandı? Canlı yayında anlattı |Video

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Giriş: 17.06.2020 13:17
Son dakika haberi... Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölümünün 1. yıl dönümünde yad ediliyor. Mursi nasıl şehit edildi? O süreçte neler yaşandı? Gazeteci yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün 1. yıl dönümünde yad ediliyor. Mursi nasıl şehit edildi? O süreçte neler yaşandı? Gazeteci yazar Mustafa Özcan, A Haber canlı yayınında anlattı.

PORTRE - Muhammed Mursi’nin ölümünün 1.yılı! Muhammed Mursi kimdir? İşte Darbeci Sisiye ve destekçilerine boğun eğmeyen Mursi’nin yaşam hikayesi | Video PORTRE - MUHAMMED MURSİ'NİN ÖLÜMÜNÜN 1.YILI! MUHAMMED MURSİ KİMDİR? İŞTE DARBECİ SİSİ'YE VE DESTEKÇİLERİNE BOĞUN EĞMEYEN MURSİ'NİN YAŞAM HİKAYESİ | VİDEO

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