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PORTRE - Efsane Emniyet Müdürü Gaffar Okkan

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Giriş: 24.01.2021 09:06
Güncelleme:24.01.2021 09:11
Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuru ile şehit edildi. Başta, Diyarbakır ve Türkiye'nin gönlünü fetheden Okkan'ın ölümü üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.

Diyarbakır'ın efsane Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 günü uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 polis memuru ile şehit edildi. Başta, Diyarbakır ve Türkiye'nin gönlünü fetheden Okkan'ın ölümü üzerindeki sır perdesi hala kaldırılmış değil.

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