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Polislere skandal teklif! O anların ses kaydı ortaya çıktı: Helali hoş olsun!

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Giriş: 04.02.2021 16:11
Güncelleme:04.02.2021 16:31
Kocaeli'de hakkında 31 yıl hapis cezası bulunan O.K. oğlunun doğum günü partisinde yakalandı. Polislere, rüşvet teklif eden O.K., "Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Helali hoş olsun." dediği anların ses kaydı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce Darıca ilçesinde bir villada oğlunun doğum gününü kutlayan ve kendisini S.A.K. olarak tanıtan 'Resmi belgede sahtecilik' ve sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak' suçlarından hakkında 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'yi yakaladı.

O.K., operasyonu yapan polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 300 bin lira nakit ve 400 bin lira değerindeki teknesini vermeyi teklif etti.

O.K., polislere "Ağabey terörist değilim, hırsızlık etmemişim, uyuşturucu yok ve bir tek banka, kurban olayım. Bu gece burayı terk edelim, kaçtı deyin. 300 bin liranın helali hoş olsun. Vallahi billahi hoş olsun. 300 bin artı tekneyi vereyim. Tekne de 400 bin lira eder. Parayı hemen hesaba havale ederim. Kaçtı deyin. Bu gece hemen terk ederim. Gitmeden ne olur konuşalım" dedi. Ancak polisler O.K.'ye tepki gösterdi.

Emniyete götürülen O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyona katılan 3 polise, örnek davranışları dolayısıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu tarafından teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

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