27 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
27.09.2019

Polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde polise mukavemet ettikleri görüntüler sosyal medyada yayınlanan 2 kişi, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Altıeylül ilçesi Plevne Mahallesi Korsan Parkı mevkisinde N.Y. ve B.B ile A.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Olayı inceleyen polis ekipleri, A.D'yi sağlık raporunu almak için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine getirdi.

O sırada parmağından yaralanan N.Y. ve B.B. de aynı hastaneye gelerek tedavi olmak istedi.

A.D. kavga ettiği kişileri görünce durumu polise bildirdi.

Balıkesirde polise kafa tutan magandalar hakkında flaş gelişme |Video BALIKESİR'DE POLİSE KAFA TUTAN MAGANDALAR HAKKINDA FLAŞ GELİŞME |VİDEO

Hastane polislerince uzaklaştırılmak istenen N.Y ve B.B, ekiplere mukavemet gösterdi.

Daha sonra bölgeye gelen takviye ekiplerce gözaltına alınan N.Y. ve B.B. hakkında "Kasten adam yaralama" ve "Görevli memura mukavemet, hakaret ve tehdit" suçundan işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar mahkemece tutuklandı.

A.D'nin kız kardeşi Beril D, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kişiler ağabeyimi dövüp kanala atmaya çalışıyorlar. Telefonunu ve cüzdanını alıyorlar. Polisin siren sesini duyunca kaçıyorlar. Biz hastanede polislere şikayetçi olduğumuz kişileri gösterirken bu kişiler polise mukavemet göstererek hakaret içeren cümleler kurdular." diye konuştu.

Zanlıların hastane çıkışında polislere mukavemetleri sosyal medyada gündeme gelmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü!
Arkadaşı itince asansör boşluğuna düştü!
Polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
Polise kafa tutan 2 şahıs tutuklandı
Yusuf Güney Tarkan'a yanıt
Yusuf Güney Tarkan'a yanıt
Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı
Boğaz sularını kaplayan çamur, merak uyandırdı
Yürek burkan görüntüler! Her şey ihbarla ortaya çıktı
Yürek burkan görüntüler! Her şey ihbarla ortaya çıktı
Ev sahibi Yunis Bey para karşılığı...
"Ev sahibi Yunis Bey para karşılığı..."
Erbil canlı yayında anlattı: Fişimi çekin!
Erbil canlı yayında anlattı: Fişimi çekin!
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını full izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tamamını full izle
Peş peşe yaşanan depremler sonrası korkutan görüntü
Peş peşe yaşanan depremler sonrası korkutan görüntü
Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi
Depremde herkes kaçtı, o gülerek kaçanları izledi
Muhabir kaldı konuk kaçtı! Deprem anı kamerada
Muhabir kaldı konuk kaçtı! Deprem anı kamerada
Depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua
Depreme ve afetlere karşı okunması tavsiye edilen dua
Daha Fazla Video Göster