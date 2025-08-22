22 Ağustos 2025, Cuma

Polis yanan kamyonu sulama tankeriyle söndürdü

Polis yanan kamyonu sulama tankeriyle söndürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 19:36
Olay, Samsun Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zekai Kavak idaresindeki 05 DC 606 plakalı yem yüklü kamyonun kupa kısmında yangın çıktı. İhbar üzerin olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kamyonun kupa kısmını sardı. Polis, itfaiye gelene kadar alevlerin kamyonun kasasına sıçramaması için yoldan geçen su tankerini durdurup üzerine çıkarak su sıkarak yangını söndürdü. Polisin özverili davranışı vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de kamyonda soğutma çalışması yaptı.
