21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan kişi, ihbar üzerine polis ekiplerinin uğraşının ardından uyandırılarak araçtan indirildi. Otomobilin kapısını açan şahıs polislere "Uyuyup kalmışım komiserim" derken, aracın içerisinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.