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Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı

Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 21.05.2025 12:53
Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz yatan kişi, ihbar üzerine polis ekiplerinin uğraşının ardından uyandırılarak araçtan indirildi. Otomobilin kapısını açan şahıs polislere "Uyuyup kalmışım komiserim" derken, aracın içerisinde uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirildi.
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
Polis uyandırmak için dakikalarca uğraştı
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