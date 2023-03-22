Polis memuru depremzedeye ayakkabısını verdi! Görüntüler Türkiye’yi duygulandırdı

Konya'da görevli polis memuru Rasim Serin yoldan çevirdiği bir depremzedeye bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Depremzedenin ihtiyacı ise bir çift ayakkabıydı. Polis memuru Rasim Serin depremzede zor durumda kalmasın diye bakın ne yaptı...

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