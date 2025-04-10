Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaretleri gerçekleştirildi

Kütahya’da Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, polis ve hava şehitlikleri ziyaret edildi. Kütahya Valisi Musa Işın, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ve protokol üyeleri, şehitlikte düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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