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Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!

Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.09.2024 20:26
Polat çifti ve candan kardeşler uzun süredir konuşuluyor. Nihayet aylar sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar. 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Engin Polat, şirketlerin kazançlarının yasal yollarla elde edildiği savunmasını yaptı ve suçlamaları reddetti. Dilan Polat ise "sadece reklam yüzüyüm" diyerek kendini savundu. Yine bugün candan kardeşlerin de duruşması vardı. İşte fenomenlerin hakim karşısında savunmaları…
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Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!
Polatlar suçlamaları reddetti: İşsiziz, maddi gelirimiz yok!
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