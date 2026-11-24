Emine Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı: Öğretmenlik, geleceğe umut taşıma sanatıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenliğin bir meslekten öte kalplerde iz bırakma, karanlığa ışık olma ve geleceğe umut taşıma sanatı olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bilgiyi sevgiyle harmanlayarak nesillere yön veren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.