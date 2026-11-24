Su istedi, 30 bin liralık gözlükleri çalıp kaçtı! İş yeri sahibinin iyi niyetini suistimal etti

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde müşteri gibi optik mağazasına giren bir kadın, iş yeri sahibinden su istediği sırada yaklaşık 25-30 bin lira değerindeki iki güneş gözlüğünü çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken iş yeri sahibi Ecem Apaydın, eşinin uyarısıyla durumu fark ederek polise başvurdu. Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.