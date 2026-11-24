Kahramanmaraş'ta sahte polis tuzağı! 80 yaşındaki adamı 300 bin liralık dolandırıcılıktan kuyumcunun dikkati kurtardı

Kahramanmaraş'ta telefonda kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara inanan 80 yaşındaki Seyfettin Bayraktar, yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bozdurmak için kuyumcuya gitti. Bayraktar'ın tedirgin hâlinden ve sürekli telefonla konuşmasından şüphelenen kuyumcu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin ikna ettiği Bayraktar, dolandırılmaktan son anda kurtuldu.