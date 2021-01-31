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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

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Giriş: 31.01.2021 09:48
Güncelleme:31.01.2021 10:48
İngiltere'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki bir çocuk 220 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun ayak izini keşfetti. Devasa fosili görmek için sıraya giren uzmanlar söz konusu ayak izinin bugüne kadar bulunan en iyi örnek olduğunu belirtti.

İngiltere'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki bir çocuk 220 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun ayak izini keşfetti. Devasa fosili görmek için sıraya giren uzmanlar söz konusu ayak izinin bugüne kadar bulunan en iyi örnek olduğunu belirtti.

Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık... PLAJDA AİLESİYLE GEZERKEN BULDU! 4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN TARİHE IŞIK TUTAN KEŞİF! 220 MİLYON YILLIK...

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