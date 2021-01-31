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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

İngiltere'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki bir çocuk 220 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun ayak izini keşfetti. Devasa fosili görmek için sıraya giren uzmanlar söz konusu ayak izinin bugüne kadar bulunan en iyi örnek olduğunu belirtti.

A Haber
Giriş Tarihi: 31.01.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021 10:48
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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

Sıra dışı olay, Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde kayda geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

Ailesiyle sahilde gezen 4 yaşındaki bir çocuk, plajda devasa bir dinozor ayak izi keşfetti. Fosilin bulunduğu alana gelen uzmanlar ayak izinin 220 milyon yıl öncesine ait olduğunu tespit etti.

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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

BULUNAN EN İYİ ÖRNEK

75 santim uzunluğundaki devasa izin bugüne kadar bulunan en iyi örnek olduğu ifade edildi.

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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

Dikkatli bir çalışma ile güvence altına alından ayak izinin detaylı incelemelerin ardından müzede sergilenmesi planlanıyor.

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Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.