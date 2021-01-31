Plajda ailesiyle gezerken buldu! 4 yaşındaki çocuktan tarihe ışık tutan keşif! 220 milyon yıllık...

İngiltere'de ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki bir çocuk 220 milyon yıl öncesine ait bir dinozorun ayak izini keşfetti. Devasa fosili görmek için sıraya giren uzmanlar söz konusu ayak izinin bugüne kadar bulunan en iyi örnek olduğunu belirtti.