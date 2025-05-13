13 Mayıs 2025, Salı
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PKK’nın feshi | Doç. Dr. Sefer Darıcı: Dezenformatik içerikler süreci sabote edebilir
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, terör örgütünün silah bırakma sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için sosyal medya üzerinde yapılan dezenformatik içeriklere dikkat edilmesini gerektiğin vurgulayarak, olmayan içeriklerin gerçekmiş gibi sunulabileceğini söyledi.