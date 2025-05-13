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PKK’nın feshi | Doç. Dr. Sefer Darıcı: Dezenformatik içerikler süreci sabote edebilir

PKK’nın feshi | Doç. Dr. Sefer Darıcı: Dezenformatik içerikler süreci sabote edebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 13.05.2025 15:33
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, terör örgütünün silah bırakma sürecinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için sosyal medya üzerinde yapılan dezenformatik içeriklere dikkat edilmesini gerektiğin vurgulayarak, olmayan içeriklerin gerçekmiş gibi sunulabileceğini söyledi.
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PKK’nın feshi | Doç. Dr. Sefer Darıcı: Dezenformatik içerikler süreci sabote edebilir
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