Terörsüz Türkiye yaylalara huzur getirdi: Van'da bal hasadı başladı

Van'ın Çatak ilçesinde bir dönem terör nedeniyle girilemeyen Alacayar Yaylası, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte yeniden üretimin adresi oldu. Güven ortamının sağlanmasıyla yaylalara çıkan arıcılar, yıl boyunca emek verdikleri kovanlarda bal hasadına başladı. Çatak genelinde 350 ila 500 ton arasında bal üretimi hedeflenirken, bölgedeki arıcılar doğal yöntemlerle elde ettikleri balı sofralara ulaştırmak için hummalı bir çalışma yürütüyor. A Haber muhabiri Nazlı Timur, bölgedeki dönüşümü yerinden aktardı.