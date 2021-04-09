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PKK kaçırdı HDP 'öldü' dedi! 9 yaşında dağa kaçırılan Hamza'nın ailesi A Haber'de...

A Haber
ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2021 20:12
Güncelleme:09.04.2021 21:04
Hakkari'de yaşayan Adıyaman ailesi bundan 5 yıl önce çocukları 9 yaşındaki Hamza'nın Zap Nehri'ne düşerek kaybolduğu haberini aldı. Aramalar sonuç vermeyince de aile çocuklarından ümidi tam kesmişti ki, Hamza'nın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını, terörist kamplarından birinde çekilen videoyu görünce öğrendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel acılı ailenin duygularına ortak oldu.

Öldü sanılan çocuk PKK kampında ortaya çıktı! Ailesine "boğuldu" denilen çocuk yıllar sonra terör örgütü PKK kampında olduğu görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Hakkari'de yaşanan bu acı olayın perde arkasında neler yaşandı? Acılı aile evlatlarının izini nasıl buldu? A Haber muhabiri Adıyaman ailesinin duygularına ortak oldu.

2016 yılının 9 Mart'ında evladının gündüz saatlerinde kaçırıldığını A Haber canlı yayınında söyleyen acılı baba yaşanan süreci şu ifadelerle anlattı:

Arkadaşları geldi Hamza'yı sordu 'evde mi diye?' bizde 'evde değil' dedik. Okula doğru yola çıktık. Nehrin kenarında bir siyah pikap araç gördük 3 kişi vardı orada şüphelendik. Hamza'nın anası sordu, 'oğlumu gördünüz mü?' diye... Yanıt vermediler. Hamza'yı orada kaçırdılar! Televizyonda yayınlana görüntülerde Hamza'nın eğitimde olduğunu gördük, araştırdık. Sonunda Hamza'nın Hakurk'ta olduğu bilgisine ulaştık. 15 Temmuz öncesi FETÖ'cülerin döneminde askeriyeye, savcılığa, MİT'e ve terör şubeye yaptığı başvurulardan sonuç alamadım. Kimse sahip çıkmadı dilekçelerimi reddettiler. Tek başımıza evladımızın peşine düştük. Irak'a terör kampına gittik, Hamza için gittiğimizi gizledik, çocuğun fotoğrafını gösterince o ara bir araç geldi. Aracın üzerinde Hamza'yı gördük. Bağırmamla birlikte Hamza'yı kaçırdılar. Dönüşte yolunda Peşmegeler bizim pasaportlarımıza el koydu. Aşiret liderlerini aracı yaptık istedik, yalvardık Hamza'yı vermediler!

"OĞLUM HAMZA GERİ GEL!"

A Haber'e konuşan Hamza'nın annesi ise "Evladımı istiyorum, Hamza geri gel!" diyerek canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Dağa kaçırılan Hamza'nın ablası kardeşinin yazdığı mektupta, çok rahat olmadığını, baskı altında tutulduğunu ve annemi çok özlediğini yazmış.

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