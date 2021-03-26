Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Yaşam Videoları Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler Giriş: 26.03.2021 14:32 Güncelleme:26.03.2021 14:34 Yankesici ve dolandırıcılar her geçen yeni yöntemler buluyor. Öyle ki buldukları yöntemler polisleri bile şaşırtıyor. Peki bazen sokakta bazen bir asansörde hırsızların kurbanı olmamak için ne yapmalı? A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, yıllardır bu tip hırsızlık olaylarına tanık oluyor haberleri ekranlara taşıyor. Nasıl yapıyorlar? Hırsızlar hangi yöntemleri kullanıyor? Nasıl kendimizi koruyacağız? İşte hırsızlardan korunmak için alınacak önlemler… DİĞER