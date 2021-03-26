26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2021 14:32
Güncelleme:26.03.2021 14:34
Yankesici ve dolandırıcılar her geçen yeni yöntemler buluyor. Öyle ki buldukları yöntemler polisleri bile şaşırtıyor. Peki bazen sokakta bazen bir asansörde hırsızların kurbanı olmamak için ne yapmalı? A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, yıllardır bu tip hırsızlık olaylarına tanık oluyor haberleri ekranlara taşıyor. Nasıl yapıyorlar? Hırsızlar hangi yöntemleri kullanıyor? Nasıl kendimizi koruyacağız? İşte hırsızlardan korunmak için alınacak önlemler…
Hırsızlıktan nasıl korunmalıyız? HIRSIZLIKTAN NASIL KORUNMALIYIZ?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hırsızlıktan nasıl korunmalıyız?
Hırsızlıktan nasıl korunmalıyız?
Bitcoin çetesi çökertildi
Bitcoin çetesi çökertildi
MHP'nin a takımında kimler olacak?
MHP'nin a takımında kimler olacak?
A Haber Taksim Camii'nde
A Haber Taksim Camii'nde
Dağcılar fırtınada mahsur kaldı
Dağcılar fırtınada mahsur kaldı
Büyük ihmal A Haber'de
Büyük ihmal A Haber'de
Heyelan 7 binayı tehdit ediyor
Heyelan 7 binayı tehdit ediyor
Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırı
Rum Kesimi'nde camiye çirkin saldırı
Vaka artışının nedeni ne?
Vaka artışının nedeni ne?
İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Metrobüs merdiveni çilesi
Metrobüs merdiveni çilesi
Yüreğiniz sızlayacak! Her saniyesi korkunç
Yüreğiniz sızlayacak! Her saniyesi korkunç
Daha Fazla Video Göster