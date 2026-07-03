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Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de uyardı: O tarihten itibaren serinliyoruz

Yurt genelinde etkisini sürdüren ve yer yer 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, hafta sonu itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağış sisteminin müjdesini vererek sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti. Özellikle Marmara ve iç kesimlerde etkili olacak yağışlarla birlikte vatandaşların nefes alması bekleniyor.

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