Kavurucu sıcaklara sağanak freni! Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'de uyardı: O tarihten itibaren serinliyoruz
Yurt genelinde etkisini sürdüren ve yer yer 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklar, hafta sonu itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelen yeni yağış sisteminin müjdesini vererek sıcaklıkların mevsim normallerine gerileyeceğini belirtti. Özellikle Marmara ve iç kesimlerde etkili olacak yağışlarla birlikte vatandaşların nefes alması bekleniyor.