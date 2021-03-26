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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Yankesici ve dolandırıcılar her geçen yeni yöntemler buluyor. Öyle ki buldukları yöntemler polisleri bile şaşırtıyor. Peki bazen sokakta bazen bir asansörde hırsızların kurbanı olmamak için ne yapmalı? A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, yıllardır bu tip hırsızlık olaylarına tanık oluyor haberleri ekranlara taşıyor. Nasıl yapıyorlar? Hırsızlar hangi yöntemleri kullanıyor? Nasıl kendimizi koruyacağız? İşte hırsızlardan korunmak için alınacak önlemler…

A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2021 14:33
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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… Hırsızlar insanları kandırmak için birbirinden ilginç yöntemler kullanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Peki bu yöntemler neler?

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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

A Haber muhabiri Ramazan Almaçayr canlı yayında hırsızların kullandıkları yöntemleri ve alınması gereken tedbirleri anlattı.

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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

İşte hırsızların kullandıkları yöntemler.

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Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Almaçayır, yıllardır tanık olduğu tip hırsızlık olaylarını canlı yayında anlattı.