Pislikçilik, madaracılık, silkeleme… İşte hırsızlık yöntemleri ve korunmak için alınacak önlemler

Yankesici ve dolandırıcılar her geçen yeni yöntemler buluyor. Öyle ki buldukları yöntemler polisleri bile şaşırtıyor. Peki bazen sokakta bazen bir asansörde hırsızların kurbanı olmamak için ne yapmalı? A Haber ekibinden Ramazan Almaçayır, yıllardır bu tip hırsızlık olaylarına tanık oluyor haberleri ekranlara taşıyor. Nasıl yapıyorlar? Hırsızlar hangi yöntemleri kullanıyor? Nasıl kendimizi koruyacağız? İşte hırsızlardan korunmak için alınacak önlemler…