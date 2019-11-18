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18.11.2019

Pirinç diye plastik satıyorlar

Gıda teröristleri gözünü şimdi de sofraların vazgeçilmezi pirince dikti. Sahtekarlar, pirinç diye vatandaşlara plastik satıyor. Ankara'da bir kadının çektiği görüntüler sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Pirincini kavurmak için koyduğu tencereden gelen kokulardan şüphelenen kişi, bir müddet sonra pirinçlerin eriyip gittiğini gördü. Kalan pirinçlere ateş tutunca gerçek ortaya çıktı. Gıda teröristlerinin pirinç yerine halka plastik sattığı ortaya çıktı.

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