Rojin soruşturmasında dosya yeni avukatlarda

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden süreçte, baba Nizamettin Kabaiş’in "silinen görüntüler" iddiası ve dosyaya dahil olan yeni avukatların incelemeleri, olayın seyrini değiştirecek nitelikte. Öte yandan, genç kızın cansız bedeninden alınan DNA örneklerine dair sarsıcı bulgular kamuoyunun gündemine oturdu.