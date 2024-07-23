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Piranaların timsah avı! Midesini parçalayıp yediler...

Piranaların timsah avı! Midesini parçalayıp yediler...

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 22:40
Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Küçük ama yırtıcılığıyla dikkat çeken piranalar bu sefer timsahı avladı. Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan bu küçük canavarlar herkesi şaşkına çevirdi.
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Piranaların timsah avı!
Piranaların timsah avı!
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