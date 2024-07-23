Piranaların timsah avı! Midesini parçalayıp yediler...

Vahşi doğanın gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Küçük ama yırtıcılığıyla dikkat çeken piranalar bu sefer timsahı avladı. Güney Amerika'daki akarsularda yaşayan bu küçük canavarlar herkesi şaşkına çevirdi.

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